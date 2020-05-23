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İhtiyacımız olan motivasyonu, özlediğimiz yaşam kaynağını, umutla beklediğimiz pozitifliği Özge Ulusoy’un muhteşem sunumuyla ekranlara taşıyor, her zamankinden daha fazla 'Hayat Güzeldir' diyoruz!

Sağlıktan çocuk bakımına, ilişkilerden yemek tariflerine, modadan seyahate, hukuktan spora merak ettiğiniz her konu birbirinden değerli konuklarla 'Hayat Güzeldir'de kaldığı yerden konuşulmaya devam ediyor.

Hayat Güzeldir 6 Haziran’dan itibaren Cumartesi-Pazar saat 08.15’te Show TV’de!