Hayal Köseoğlu: Esas maç, bu üçlünün maçı

SHOW TV'nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'ın merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekranlarda olacak.

Dizide 'Maral' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, rol arkadaşları; Nil Sude Albayrak ve Demirhan Demircioğlu ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, bu akşam oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçına gönderme yaptı.

Hayal Köseoğlu paylaşımında; "Galatasaray-Liverpool mu? Hayır! Bu akşam esas maç, bu üçlünün maçı" ifadelerini kullanarak hem dizinin yeni bölümüne dikkat çekti hem de eğlenceli bir göndermede bulundu.