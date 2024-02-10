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        Haberler Dünya Amerika Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem

        Hawaii'de 5,7 büyüklüğünde deprem oldu

        ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Büyük Ada'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 04:35 Güncelleme: 10.02.2024 - 04:36
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        Hawaii'de 5,7'lik deprem
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        ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, 5,7 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün eyalete bağlı Büyük Ada'nın Pahala yerleşim biriminin 2 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi.

        Depremin yerin 36,8 kilometre altında meydana geldiği belirtildi.

        AA'nın haberine göre; Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, deprem nedeniyle "tsunami" beklenmediğini kaydetti.

        Deprem, merkezin yaklaşık 322 kilometre kuzeyindeki Oahu Adası'ndaki Honolulu'dan hissedildi.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #Hawaii
        #son depremler
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