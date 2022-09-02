Havuzda yaşam savaşı!

DHA

Antalya'nın Serik ilçesinde ailesiyle tatil yaptığı otelde havuza giren Ömer Asaf D. (7), boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevredeki bir kişi tarafından kurtarılan çocuk cankurtaranların ilk müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Çocuğun kurtarılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle tatil yapan Ömer Asaf D., havuzda boğulma tehlikesi geçirdi. Havuz kenarında durumu fark edip hemen suya atlayan bir kişi Ömer Asaf D.'yi çıkardı. Çocuğa havuz başında ilk müdahale cankurtaranlar tarafından yapıldı. Ardından gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Ömer Asaf D., tedaviye alındı. Antalya'daki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Polisin olayla ilişkin araştırması sürüyor.