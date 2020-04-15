Havuçlu kek nasıl yapılır?

Damakları şenlendirmeye hazır mıyız? Çay saatlerinin olmazsa olmazı kekimizi bir de havuçlu yapalım.

İşte tarifi ve püf noktaları...

Havuçlu Kek Malzemeleri;

Havuçlu Kek Yapılışı;

Havuçlu Kek Püf Noktaları;