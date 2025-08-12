Havai fişek yangın çıkardı! 1 gözaltı

Maltepe'nin Başıbüyük Mahallesi'nde 18.35 sıralarında ormana yakın bir arazide yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü. Yangının araziye atılan havai fişek yüzünden çıktığı tespit edildi.

REKLAM advertisement1

Konu üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, boş araziye havai fişek attığı belirlenen H.G. adlı şahsı gözaltına alarak emniyete getirdi.

Konu ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "12.08.2025 tarihi saat 18.35 sıralarında Maltepe ilçesindeki boş arazide çıkan yangın ile ilgili olarak derhal başlatılan araştırma neticesinde yangını havai fişek atarak çıkardığı tespit edilen H.G. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.