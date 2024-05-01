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        Haberler Gündem Havadan Taksim Meydanı

        Havadan Taksim Meydanı

        İstanbul'da 1 Mayıs kısıtlamalarından sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:37 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:37
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        Havadan Taksim Meydanı
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        Taksim Meydanı ve çevresinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi güvenlik önlemleri alınarak demir bariyerlerle kapatılmıştı.

        İHA'nın haberine göre getirilen kısıtlamalardan sonra boş kalan Taksim Meydanı havadan görüntülendi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs için Taksim Meydanı'nın uygun olmadığını belirterek İstanbul'da alınacak tedbirleri açıklamıştı.

        Tedbirler kapsamında 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmişti.

        Kısıtlamaların getirilmesinin ardından meydan boş kaldı. Meydanın boş hali ise dronla görüntülendi.

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        #haberler
        #1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
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