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Zekâ, mantık, dikkat ve hafıza çemberinde sarılıdır. Konsantre olmadan istenilen verime ulaşmamız güçtür. Dikkat ve hafıza altın anahtardır. Yeni kelimeleri bulmaca tarzı kelime oyunlarıyla dağarcığımıza ekleriz. Peki, bulmacalarda sıklıkla karşımıza çıkan sorulardan biri olan hava katmanının diğer adı nedir? İşte, hava katmanının diğer ismi ve eş anlamlısı.

Hava Katmanı Diğer Adı Nedir?

Dünya 5 katmadan oluşmaktadır. Bu katmanlar sırasıyla: Barisfer, pirosfer, litosfer, hidrosfer ve atmosferdir. Her birinin temsil ettiği farklı bir katman yer almaktadır. Bu katmanlardan biri de atmosfer yani hava katmanıdır. Hava katmanı yaşamsal bir önem arz eder. Çünkü canlıların yaşamını sürdürebilmesi için tüm gazları içinde bulundurur. Aynı zamanda Güneş’in zararlı ışınlarına karşılık Dünya’yı çevreleyerek korur. %78’i azottan, %21’i ise oksijenden oluşmaktadır. Bu denli detaylı bilginin yanında en merak edilen sorulardan birisi de hava katmanının diğer ismidir. Hava katmanının diğer adı atmosfer, gaz yuvarı ve hava küredir.

Hava Katmanı Diğer İsmi

Hava katmanı atmosfer olarak da adlandırılmaktadır. Atmosfer yapı itibariyle Fransızca bir sözcüktür. Hava katmanı yani atmosfer saydam ve renksiz bir tabakadır. İklim olaylarının oluşmasını sağlar. Canlıları zararlı ışınlardan korur. Hava katmanının diğer ismi atmosferdir.

Hava Katmanı Eş Anlamlısı

Genellikle bulmacalarda bir kelimenin eş anlamlısı karşımıza çıkmaktadır. Kelimenin eş anlamlısına göre kutucuklar boş bırakılmakta, tahmin yürütmek amacıyla ön bilgi verilmektedir. Öncelikle hava katmanı için sorulan soruda bırakılan kutucukların kaç kelime olduğunu bulmamız gerekir. Atmosfer 8 kutucuk kaplamaktadır. Şayet bize 9 kutucuklu bir cevap imkânı veriliyorsa yerine gaz yuvarı yazabiliriz. Atmosferle birlikte sıklıkla kullanılan eş anlamlı bir diğer kelime de hava küredir. Kısaca hava katmanının eş anlamlıları hava küre, atmosfer ve gaz yuvarıdır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram