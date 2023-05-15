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Sıcaklıklar artıyor! 2 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Doğu Karadeniz'de, Kars, Ardahan ve Hakkari'de sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde 3-5 derece artıyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

Giriş: 15.05.2023 - 10:34 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Sıcaklıklar artıyor! 2 bölgede sağanak! - Hava durumu İstanbul, son dakika hava durumu
Sıcaklıklar artıyor! 2 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK 3-5 DERECE ARTIYOR

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu' da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 24, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 26, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 26, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 31, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 33, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 30, Parçalı ve az bulutlu.

K.MARAŞ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SİVAS: 19, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 22, Parçalı bulutlu.

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 25, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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