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Ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklık, en fazla Antalya'da hissedildi. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Antalya'da, kent sakinleri ile tatilciler zor anlar yaşadı.

KAŞ'TA SICAKLIK 46.2 DERECEYE ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre dün ölçülen sıcaklıklarla, Türkiye'nin en sıcak yeri 46.2 derece ile Kaş ilçesi Çavdır Orman sahası oldu.

KEPEZ 45.1 DERECEYİ GÖRDÜ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün 06.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleşen en yüksek sıcaklıklar verisinde ilk 6 sırayı Antalya'daki ölçüm istasyonları aldı. Kentte en yüksek sıcaklık Kepez ilçesinde 45.1, Aksu ilçesine bağlı Boztepe ile Serik ilçesine bağlı Gebiz orman sahasında 45, kent merkezi olarak Muratpaşa ilçesinde 44.8, Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesi'nde 44.7 dereceye ulaştı. REKLAM

HATAY 44.7 DERECEYLE İKİNCİ Antalya'daki ölçüm istasyonlarındaki verilerinin ardından Türkiye'nin en sıcak kentleri sıralamasında Hatay'a bağlı Kırıkhan'da 44.7 derece sıcaklık kaydedildi.

ADANA 44 DERECEYLE ÜÇÜNCÜ OLDU Türkiye'de en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü istasyonlardaki ilk 10 sıralamada Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Akdeniz Üniversitesi'ndeki istasyonda 44.2, Adana'nın Kozan ilçesinde 44 ve Yüreğir ilçesinde 43.8 derece sıcaklığa ulaşıldı.

SICAKLIK BUGÜN DE SÜRECEK Ülke genelinde bugün de sıcak havanın etkisinin sürmesi bekleniyor. O kentimiz dün 41 dereceydi... Bugün 43.7 oldu! Haberi Görüntüle