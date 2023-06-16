Meteoroloji saat vererek uyardı! 6 bölgede sağanak!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, K.Maraş'ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-4 DERECE ARTIYOR Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR YAĞIŞ ALAN BÖLGELERDE KUVVETLİ Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İSTANBUL: 27, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Avrupa Yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. İZMİR: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KOCAELİ: 29, Parçalı bulutlu. BURSA: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. EDİRNE: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DENİZLİ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MANİSA: 35, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ADANA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. HATAY: 29, Parçalı bulutlu. K.MARAŞ: 33, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ESKİŞEHİR: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KONYA: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BOLU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KASTAMONU: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. SAMSUN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu. TRABZON: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. RİZE: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. KARS: 21, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu. IĞDIR: 29, Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MALATYA: 28, Parçalı ve az bulutlu. DİYARBAKIR: 35, Parçalı ve az bulutlu. GAZİANTEP: 33, Parçalı ve az bulutlu. SİİRT: 33, Parçalı ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu.