Meteoroloji'den 8 kent için sarı, 4 ile turuncu alarm! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Tokat, Niğde, Kayseri, Sivas ve Edirne çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde biraz artacağı, doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 19, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu.

EDİRNE: 21, Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu.

MUĞLA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ANTALYA: 22, Parçalı bulutlu.

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

K.MARAŞ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu.

KONYA: 16, Parçalı bulutlu.

SİVAS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu.

BOLU: 17, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 12, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmurlu.

ELAZIĞ: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

KARS: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

MALATYA: 11, Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN: 16, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 14, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP: 13, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı.