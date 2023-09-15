Hava durumu son dakika | Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu! - İstanbul anlık hava durumu

Hava durumu son dakika | Hangi illerimizde yağış var? Yurtta hava durumu! - İstanbul anlık hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

DOĞU AKDENİZ'DE RÜZGAR VAR Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bunun dışında meteorolojik bir uyarı yapılmadı.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 27, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu. İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık. BURSA: 30, Az bulutlu ve açık. KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu. EDİRNE: 33, Parçalı ve az bulutlu. A.KARAHİSAR: 27, Az bulutlu ve açık. DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık. MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık. ADANA: 35, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık. HATAY: 31, Az bulutlu ve açık. MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık. KONYA: 27, Az bulutlu ve açık. REKLAM SİVAS: 25, Az bulutlu ve açık. BOLU: 27, Az bulutlu. KASTAMONU: 28, Parçalı ve az bulutlu. SİNOP: 26, Parçalı ve az bulutlu. ZONGULDAK: 28, Az bulutlu. SAMSUN: 25, Parçalı bulutlu. TRABZON: 25, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 23, Parçalı bulutlu. KARS: 22, Parçalı ve çok bulutlu. MALATYA: 28, Parçalı bulutlu. VAN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DİYARBAKIR: 33, Açık ve az bulutlu. GAZİANTEP: 32, Açık ve az bulutlu. SİİRT: 32, Açık ve az bulutlu. ŞANLIURFA: 34, Açık ve az bulutlu.