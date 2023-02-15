Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika: Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır hava durumu raporu

Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre deprem yaşayan illerimizde önümüzde 5 gün yağış beklenmiyor. Malatya ve Diyarbakır ise geceleri eksi 8 ile sıfırın altında 3 dereceyi görüyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Giriş: 15.02.2023 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Deprem bölgesinde önümüzdeki 5 gün hava nasıl olacak? Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır hava durumu raporu
HABERTURK.COM

Türkiye'yi 6 Şubat'ta gözyaşına boğan Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki felaketlerin ardından on binlerce insanımızı kaybettik. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre önümüzdeki 5 günde depremin yıkımını yaşayan illerimizde yağış beklenmiyor.

MALATYA GECE -8'İ GÖRECEK

Ancak yarına baktığımızda Malatya'da sıcaklığın sıfırın altında 8'e, Diyarbakır'da 5'e düşeceği, Meteoroloji'nin hava tahmin raporu haritasına yansıyor. Sıcaklık Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta eksi 2, Adıyaman ve Şanlıurfa'da ise -1'e iniyor.

MALATYA VE DİYARBAKIR EKSİ DERECELERDE

Cuma gününe baktığımızda ise sıcaklığın yine Malatya ve Diyarbakır'da sıfırın altına düşeceği dikkat çekiyor. Cuma günü Malatya eksi 9, Diyarbakır eksi 6 ve Adıyaman'da ise sıcaklığın eksi 3 olması bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Edinilen son bilgilere göre cumartesi ve pazar günleri de bölgede sağanak ya da kar beklenmezken sıcaklıklar Malatya ve Diyarbakır'da sıfırın altında 5-6 derecelerde seyrediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde önümüzdeki günler hava nasıl olacak?
Deprem bölgesinde önümüzdeki günler hava nasıl olacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.