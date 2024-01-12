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        Haberler Gündem Hava Durumu KAR UYARISI | Hava durumu son dakika: Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı! - İstanbul'a kar mı yağacak?

        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:47
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        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bugün akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir.

        "YARIN SABAH DA ETKİLİ OLACAK"

        Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren de kar yağışlarının, kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği ve 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

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        "BUZLANMAYA DİKKAT" UYARISI

        Vatandaşlarımızın; kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi şeklindeki kar yağışı ile dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum" dedi.

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