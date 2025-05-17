Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Bolu, Karabük ve Samsun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ Yağışların, Marmara Bölgesi ile Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM

19 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ Meteoroloji tarafından "sarı" alarm verilen 19 kentimiz ise şöyle: İzmir (Sarı ve Turuncu), Bursa, Balıkesir, Edirne, Konya, Manisa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Aksaray, Yalova, Isparta, Kırklareli, Niğde, Uşak ve Karaman.

KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde sıcaklıklar ise şöyle olacak: ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL: 21, Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor İZMİR: 25, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM KOCAELİ: 23, Sabah saatlerinden itibaren yağış bekleniyor BURSA: 22, Sabah saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor BALIKESİR: 25, Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor EDİRNE: 22, Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağış bekleniyor KIRKLARELİ: 21, Sabah saatlerinde kuvvetli yağmur bekleniyor A.KARAHİSAR: 27, Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ: 30, Parçalı ve çok bulutlu MANİSA: 26, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA: 32, Parçalı bulutlu ANTALYA: 25, Parçalı bulutlu HATAY: 35, Parçalı bulutlu ISPARTA: 25, Parçalı bulutlu ÇANKIRI: 30, Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 27, Parçalı ve çok bulutlu KONYA: 30, Parçalı ve çok bulutlu BOLU: 24, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor REKLAM KASTAMONU: 26, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor AMASYA: 33, Parçalı ve çok bulutlu SAMSUN: 30, Parçalı ve çok bulutlu TRABZON: 26, Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN: 31, Parçalı ve çok bulutlu ERZURUM: 23, Parçalı ve az bulutlu KARS: 21, Parçalı ve az bulutlu MALATYA: 31, Parçalı ve az bulutlu VAN: 18, Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 34, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu SİİRT: 30, Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu İçişleri'nden 19 il için sağanak ve fırtına uyarısı Haberi Görüntüle