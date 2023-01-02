Meteoroloji'den iyi haber! İşte hava durumu!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFİF RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

ANKARA: 9, Az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Az bulutlu.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 15, Az bulutlu.

EDİRNE: 9, Az bulutlu.

MUĞLA: 17, Az bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 20, Az bulutlu.

MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 7, Az bulutlu.

KAYSERİ: 8, Az bulutlu.

KONYA: 10, Az bulutlu.

BOLU: 10, Az bulutlu.

KASTAMONU: 6, Az bulutlu.

SİNOP: 15, Az bulutlu.

SAMSUN: 15, Az bulutlu.

TRABZON: 14, Az bulutlu.

AĞRI: 8, Az bulutlu.

ERZURUM: 5, Az bulutlu.

MALATYA: 8, Az bulutlu.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 13, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.