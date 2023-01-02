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Meteoroloji'den iyi haber! İşte hava durumu!

Ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 02.01.2023 - 07:47 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri: Meteoroloji'den iyi haber! - Güncel İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
Meteoroloji'den iyi haber! İşte hava durumu!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFİF RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgarın genellikle sakin, zamanla güneyli yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

ANKARA: 9, Az bulutlu.

İSTANBUL: 11, Az bulutlu.

İZMİR: 18, Az bulutlu.

KOCAELİ: 15, Az bulutlu.

EDİRNE: 9, Az bulutlu.

MUĞLA: 17, Az bulutlu.

ADANA: 20, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 20, Az bulutlu.

MERSİN: 20, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 7, Az bulutlu.

KAYSERİ: 8, Az bulutlu.

KONYA: 10, Az bulutlu.

BOLU: 10, Az bulutlu.

KASTAMONU: 6, Az bulutlu.

SİNOP: 15, Az bulutlu.

SAMSUN: 15, Az bulutlu.

TRABZON: 14, Az bulutlu.

AĞRI: 8, Az bulutlu.

ERZURUM: 5, Az bulutlu.

MALATYA: 8, Az bulutlu.

VAN: 8, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 13, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 14, Az bulutlu ve açık.

MARDİN: 13, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 15, Az bulutlu ve açık.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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