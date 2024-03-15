Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı.

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DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yağmurlu.

KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

SİVAS: 9, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

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ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

SAMSUN: 12, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ERZURUM: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

MALATYA: 14, Çok bulutlu, akşam saatler ve öğle saatlerinden yağmurlu.

VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu.

DİYARBAKIR: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.