Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den uyarı! Hafta sonu hava durumu, 16 Mart Cumartesi hava durumu

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege Bölgesi dışında, 6 bölgemizde yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 22:05 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede yağış var!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        TOROSLAR'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VAR

        Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Orta Toroslar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        GÜNEYDOĞU'DA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

        REKLAM

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu:

        ANKARA: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

        İSTANBUL: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        KOCAELİ: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        EDİRNE: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

        KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı.

        A.KARAHİSAR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde aralıklı sağanak yağışlı.

        REKLAM

        DENİZLİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

        MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

        ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANTALYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu.

        HATAY: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerinde yağmurlu.

        KONYA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu.

        SİVAS: 9, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu.

        BOLU: 9, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.

        REKLAM

        ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        SİNOP: 13, Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

        SAMSUN: 12, Çok bulutlu ve sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu.

        TRABZON: 12, Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        KARS: 6, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

        MALATYA: 14, Çok bulutlu, akşam saatler ve öğle saatlerinden yağmurlu.

        VAN: 8, Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu.

        DİYARBAKIR: 14, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        GAZİANTEP: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        SİİRT: 13, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        ŞANLIURFA: 18, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Biden'dan İsrail'i eleştiren ABD'li senatöre destek
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ayaydın'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cemil Tugay'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        Sakal-ı Şerif 100 yıl sonra ziyarete açıldı
        İsrail, Refah'a saldıracak
        İsrail, Refah'a saldıracak
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Apple, 'yanıltıcı satış yorumları'nı kabul etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Olympiakos'u tanıyalım
        Olympiakos'u tanıyalım
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa