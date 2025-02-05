Güncel hava durumu: 5 Şubat bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Tahminlere göre, Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Nevşehir, Malatya, Tunceli, Tokat, Ordu, Giresun ve Trabzon'da yer yer yoğun yağış bekleniyor. Uzmanlar sürücülere sis ve yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Peki, 5 Şubat bugün hava nasıl? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
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Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, mevsim normalleri 6 ila 12 derece azalırken soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. Peki, 5 Şubat Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
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HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege'nin güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yağmur ve sağanak; diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz kıyıları ve Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli ve yoğun olması bekleniyor.
Trakya ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
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İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı.
İZMİR 3°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.
ANKARA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı.
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