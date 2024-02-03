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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA BUZ! Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuk - Son dakika haberleri

        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de dondurucu soğuk

        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk havalar etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında olduğu şehirlerde yollar, araçların camları buz tuttu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 10:59 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:12
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        Hava buz kesti!
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        Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Tunceli'de soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altına düştüğü Erzurum'da kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.

        Park halindeki araçların camlarının buz tuttuğu şehirde, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniyeyle örttü.

        Kentteki bina ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluşurken, cami bahçelerindeki şadırvanlar dondu.

        AĞRI

        Ağrı'da da dondurucu soğuklar nedeniyle Murat Nehri ve dereler buz tuttu, vatandaşlar araçlarının battaniyelerle örttü.

        Ağaçların kırağıyla kaplandığı kentte, bazı ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

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        Taşlıçay ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle dereler buzla kaplandı.

        KARS

        Kars'ta da soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlarda kırağı oluştu.

        Sulak alanların donduğu kentte yabani kuşlar yiyecek bulmakta zorluk çekti. Yeşilbaş ördekler buz tutmayan sulak alanlarda beslenmeye çalıştı.

        Kar ile beyaza bürünen köyler drone ile görüntülendi.

        Sarıkamış ilçesinde ise dondurucu soğuklar nedeniyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ağaçlar ile bitkiler kırağı tuttu.

        Bazı derelerin tamamen donduğu ilçede, İnönü Mahallesi'nde bir grup çocuk, kızaklarla kayarak karın keyfini çıkardı.

        ARDAHAN

        Ardahan'da da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle göl ve akarsuların yüzeyi buz tuttu.

        Ağaç ve araçların camlarının kırağı tuttuğu ilde, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi.

        TUNCELİ

        Tunceli’de de soğuk hava nedeniyle kaldırım, sokak ve caddelerde buzlanma oluştu.

        Belediye ekipleri, sorumluluk alanlarında tuzlama çalışması yaptı.

        Kentin Munzur Vadisi Milli Parkı'nda kırağı tutan ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.

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