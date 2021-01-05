Şendil, ayrıca uzun süredir ekranlarda yer almayan eşi Burak Sağyaşar'ın oyunculuğu bıraktığı yönündeki iddialar hakkında konuşarak şunları söyledi:

Burak, üretmenin ve yaratmanın farklı bir alanını daha çok benimsedi. Evimizde sürekli bir olma hali vardır. Mesleğimizde onun getirdiği prensipler hakimdir. Hep sohbetimizdedir: Nasıl daha iyisini yaparız? Daha ne yapılabilir? Çok konuşulur bizim evde. Çok soru soran, iki farklı işte varlık gösteren iki bireyiz. Beraber bir proje geliştirmek ise hayatın kendisine kalmış.