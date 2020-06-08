Hatice Çelik olayı nedir? Hatice Çelik'i kim neden öldürdü? Soruları merak konusu oldu. Türkiye bugün korkunç bir cinayete daha tanık oldu. İstanbul Arnavutköy'de 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olay anında orada olan oğlu İshak Çelik annesinin başında gözyaşı dökerken, dehşet anları ise çevredekiler tarafından görüntülendi.

HATİCE ÇELİK OLAYI NEDİR?

Olay, Arnavutköy Nenehatun Mahallesi Sungurlu Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 çocuk annesi Hatice Çelik ile eşi Veysi Çelik arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Hatice Çelik sokağa çıktı. Evinde bulunan pompalı tüfeği de yanına alarak eşinin peşinden giden Veysi Çelik, sokak ortasında Hatice Çelik'e ateş etti.

Hatice Çelik kanlar içinde yere yığılırken, Veysi Çelik çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Çevredekilerin engellemesiyle olay yerinden uzaklaştırılan Veysi Çelik bir süre sonra gelerek Hatice Çelik'e tekrar ateş etti. Bu sırada olay yerinde olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatice Çelik vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi. Hatice Çelik'in oğlu İshak Çelik ise annesinin başında gözyaşı döktü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Hatice Çelik'in kanlar içinde yerde yattığı görülüyor. Tekrar olay yerine gelen Veysi Çelik ise pompalı tüfekle iki el ateş ediyor. Yeğeni ise silahı Veysi Çelik'in elinden aldığı görülüyor.

HATİCE ÇELİK'İN KATİLİ HER YERDE ARANIYOR!

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Veysi Çelik'i yakalamak için çalışma başlattı.