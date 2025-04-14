Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!

Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yolların ayrılma kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

REKLAM advertisement1

Kamoyuna Duyurulur!



Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır.



Taraftarlarımızın bu… pic.twitter.com/0Rx3Zu2pWQ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) April 14, 2025