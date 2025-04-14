Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        71
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        42
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Trabzonspor
        TS
        39
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Bellona Kayserispor
        KYS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması! - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!

        Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin'in görevden ayrıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 14.04.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor'dan Murat Şahin açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Atakaş Hatayspor, Teknik Direktör Murat Şahin ile yolların ayrılma kararı alındığına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Basında ve sosyal medyada yer alan teknik direktörümüz Murat Şahin ile yollarımızın ayrıldığına ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim kurulumuz ve teknik ekibimizin tek gündemi ligin geri kalanında oynayacağımız maçlardır. Taraftarlarımızın bu haberlere itibar etmemesini önemle rica ederiz" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        İstanbul'da tünelde TIR yangını!
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        "Yer değiştirme takvimini erken başlattık"
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        14 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Yürek yakan haber... Boşanma aşamasında bir kadın daha!
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Tamamı kadın olan uzay yolculuğu gerçekleştirildi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        Bir Sapanca kaçamağı, bir Fenerbahçeli dertleşmesi
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
        Tadic'ten iyisi yok!
        Tadic'ten iyisi yok!
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Lüks markalar Çin'in hedefinde
        Denizli'de tutuklandı
        Denizli'de tutuklandı
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Dört büyükler'den 9 ayda 5.6 milyar TL zarar!
        'Babalık' kararına itiraz etti
        'Babalık' kararına itiraz etti
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        Muğla'da tekneden düştü Antalya'da bulundu! Tam 50 kilometre... Vahim olay!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        'En iyi kıyma yemeği' seçildi!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler değerlendirdi: Penaltı!
        Kripto paralarda OM şoku
        Kripto paralarda OM şoku
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Otomotiv sanayisinde 'plug-in' alarmı
        Cem'in göç bilançosu
        Cem'in göç bilançosu
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Ezhel'in bağışı iade edildi
        Habertürk Anasayfa