Hatayspor'dan 2 transfer

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transferlere de devam ediyor. Bordo-beyazlı kulüp, geçtiğimiz sezon Konyaspor'da top koşturan Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı orta saha, geçen sezon Konyaspor ile 15 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Konyaspor forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Musa Çağıran ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Hatayspor'umuza hoş geldin Musa Çağıran” ifadelerine yer verildi.

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Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki defans oyuncusu Cengiz Demir'i transfer ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Antalyaspor'dan Cengiz Demir'i kadrosun ta kattı. Geçtiğimiz sezon Akhisarspor'da kiralık olarak oynayan genç defans oyuncusu Cengiz Demir ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine onursal başkanımız ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı." denildi.