Hatayspor-Bodrum FK: 0-1 (MAÇ SONUCU)
Bodrum FK, Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Ege ekibine üç puanı getiren golü Seferi kaydetti. Bodrum bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Hatayspor 2 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasının açılış maçında Hatayspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Konuk ekip Bodrumspor, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Ege ekibine üç puanı getiren golü 27. dakikada Seferi kaydetti.
Bodrum bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, henüz galibiyetle tanışamayan 18. sıradaki Hatayspor 2 puanda kaldı.
ABOUBAKAR İLK MAÇINA ÇIKTI
Hatayspor'un Beşiktaş'tan transfer ettiği Vincent Aboubakar, bordo-beyazlı formayla ilk maçına Bodrum FK karşısında çıktı. Kamerunlu golcü, 90 dakika sahada kalırken, skor katkısı veremedi.
Stat: Mersin
Hakemler: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 87 Boutobba), Diack (Dk. 46 Pedro), Rivas (Dk. 78 Strandberg), Fernandes (Dk. 63 Bamgboye) Aboubakar
Sipay Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Mohammed (Dk. 55 Samet Yalçın), Ahmet Aslan (Dk. 90 Enes Öğrüce), Seferi (Dk. 90 Celal Dumanlı), Gökdeniz Bayrakdar, Dimitrov, Puşcaş (Dk. 80 Kenan Özer)
Gol: Dk. 27 Seferi (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 33 Fernandes, Dk. 65 Aboubakar (Atakaş Hatayspor) Dk. 34 Celustka, Dk. 45+2 Mohammed, Dk. 54 Ahmet Aslan, Dk. 69 Sousa, Dk. 72 Cenk Şen, Dk. 90+7 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK)