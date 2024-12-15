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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Hatayspor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 15.12.2024 - 15:34
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        Hatay ile Göztepe yenişemedi!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Göztepe'nin golünü 12. dakikada Romulo (p) kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 52'de Vincent Aboubakar'la karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. beraberliğini alan Hatayspor 9 puana ulaştı. Göztepe ise 25 puana yükseldi.

        Ligin 17. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Göztepe ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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