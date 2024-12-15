Hatayspor: 1 - Göztepe: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Göztepe'nin golünü 12. dakikada Romulo (p) kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 52'de Vincent Aboubakar'la karşılık verdi.
Bu sonucun ardından son 4 maçında 3. beraberliğini alan Hatayspor 9 puana ulaştı. Göztepe ise 25 puana yükseldi.
Ligin 17. haftasında Hatayspor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Göztepe ise evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek.