Hatay günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Tarihsel sürecinden bugüne dek ülkemize nasıl katıldığı ve ne zaman katıldığı gündem olan Hatay ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik...



HATAY NE ZAMAN OSMANLI'YA KATILDI?



Osmanlı egemenliğine 1516 yılında giren Hatay, stratejik olarak büyük öneme sahipti. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra çözülemeyen sorunlardan biriydi. Savaş sonrası süreçte Hatay, Fransız mandasında bulunan Suriye topraklarına dahil edildi. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, Hatay'ı anavatana katmak için büyük çaba gösterdi. Bunun için de diplomatik girişimlerde bulunmuştur.