Kaza, merkez Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Muhammet Salkım (38) idaresindeki 31 ZD 802 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından da yol kenarındaki demir çitlere çarptı.

Sürücü Muhammet Salkım çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği tespit etti.

Muhammet Salkım'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.