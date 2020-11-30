Hatay'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir caddede karantina başlatıldı

Antakya Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Üzümdalı Mahallesi'nde Kovid-19 vaka sayısının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Mustafa Harbutlu başkanlığında toplanarak yeni kararlar aldı.

Toplantıda Üzümdalı Mahallesi'ndeki Merkez Caddesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Söz konusu cadde için karantina süresi zarfında giriş ve çıkışların kısıtlanması kararı verildi.

Açıklamada karantinanın uygulanacağı süre boyunca vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu'nun destek vereceği belirtildi.