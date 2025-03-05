Hatay'da fırtına etkili oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.
Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.
Fırtına, kentteki etkisini sürdürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.