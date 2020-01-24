Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Elazığ'daki 6.8'lik depremin en çok hissedildiği illerden biri de Hatay oldu. Çünkü Hatay da Hazar Gölü'nün batı ucundaki Sivrice ile doğu ucundaki Gezin beldesinden geçen aynı fay hattı üzerinde.



Hatay'daki son durumu da Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sordum. Başkan Savaş, Hatay'da da çok büyük bir korku yaşandığını ancak bir yıkım ve kayıp olmadığını söyledi.