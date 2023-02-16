Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem; Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kilis’te büyük hasara yol açtı. 11 ili vuran depremde can kaybı, yaralı sayısı ve yıkılan bina sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekip, 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde incelemede bulundu. Acil yıkılması gereken bina sayısı 61 bini geçti. İşte, Deprem bölgesinde il il orta hasarlı, az hasarlı ve yıkılacak bina sayıları...