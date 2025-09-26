Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a tarihi fark atabilirdik - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a tarihi fark atabilirdik

        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 23:16 Güncelleme: 26.09.2025 - 23:16
        Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Mücadeleyi değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane alt yapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig'de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor." dedi.

        Açıklamalarına devam eden Hasan Çavuşoğlu "Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum." ifadelerini kullandı.

        Habertürk Anasayfa