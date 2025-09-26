Hasan Çavuşoğlu: Galatasaray'a tarihi fark atabilirdik

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Hasan Çavuşoğlu, "En üzüldüğüm maç diyebilirim. Rakip Türkiye'de en çok şampiyon olmuş, lider Galatasaray. Sahada bir futbol dersi vardı, inşallah bunu herkes görmüştür. İki tane alt yapıdan oyuncu vardı, iki tane geçen sene 1. Lig'de oynayan oyuncunun olduğu bir maçta, Galatasaray'ı tarihi bir farkla uğurlayabilirdik. Galatasaray yöneticileri de aynı şeyi düşünüyor." dedi.

Açıklamalarına devam eden Hasan Çavuşoğlu "Futbolun adaleti olsa 6-1 maç biterdi ve tarihi bir fark olurdu. Futbolun adaleti ve şansı da önemli. 27 isabetli şut atmışız, Galatasaray 7 tane atmış. Son uzamada bile üç tane yüzde yüzlük pozisyonu atamadık. Teknik heyeti ve futbolcuları kutlarım. Sonuç, Galatasaray kazandı. Önümüze bakacağız. Takımın oynadığı futbolun karşılığını alamadığı için mutsuzum." ifadelerini kullandı.