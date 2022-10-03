İHA

Süper Lig’de çıktığı 8 müsabakada 3 mağlubiyet, 3 beraberlik ve 2 galibiyet alan Alanyaspor, 9 puan ile 11. sırada yer alıyor. Alanyaspor, geçen sezon ise 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 14 puan toplamıştı. Alanyaspor’un ligdeki durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, geçen sezon ilk 3 maçın 2’sinin kaybedildiğini bu sezon ise 8 maçın 3’ünü kaybettiklerini söyledi. Eleştirilere bakmadığını belirten Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulübün çok daha önemli sorunları olduğuna dikkat çekti. Sabit gelir kaynaklarının neredeyse olmadığını ve ona rağmen kulübü 12 yıldır yönettiklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Biz yönetim olarak 12’inci yıla girdik. Bu kulüp için neler yaptığımızı, gecemizi gündüzümüze kattığımızı, ne çalışmalar yaptığımızı en yakınımızdaki insanlar çok iyi bilir. 0 denecek kadar sabit gelir kaynakları olan bir kulübü Süper Lig’de götürmeye çalışıyoruz. Öncelikle bunu herkesin anlaması lazım. Dışarıdan konuşmakla bu işler yürümez, Dışarıdan eleştirmekle bu işlerin olmadığını herkesin bilmesi lazım. Bu kulübün nasıl yönetildiğini çok merak edenler gelip benimle bir hafta vakit geçirsinler. Kulüp için neler yaptığımızı o zaman çok daha iyi görürler” dedi.

“Takım kötü gittiğinde eleştiriyorsanız bütün maçlara geleceksiniz”

Taraftar eleştirilerine yönelik stadın sadece büyük maçlarda dolduğu vurgusunda bulunan Başkan Çavuşoğlu, “Süper Lig’i 5. sırada bitiren bir futbol takımının maça gelen seyirci sayısını biliyorsunuz. 2-3 bin civarında taraftar geliyor. Büyük takımların maçlarında doluyor. Herkes tuttuğu büyük takımların maçlarına geldiği için doluyor. Bizler büyük takımların maçlarına gelenlerin her maça gelmesini istiyoruz. Madem Alanyalısınız, madem Alanyasporlusunuz, takımın kötü gittiği zamanda eleştiriyorsunuz, o zaman bütün maçlarına geleceksiniz. 10 bin kişilik stadı dolduracaksınız” ifadelerini kullandı.

“Birileri de çıkıp ‘Biz bu işi yaparız’ desin, biz de biraz dinlenelim”

Transferlerin geç yapılması nedenlerini açıklayan Başkan Çavuşoğlu, erken dönemde iyi futbolcu almak için bütçe olması gerektiğini ve ciddi bonservis ya da kiralama ücretlerinin ödenmesi gerektiğini söyledi. Eleştirilerde bulunanlara yönelik Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Kulübün bütçesi, mali durumu belli. Nasıl yapacaksın? Alanyaspor’u Süper Lig’e taşıdınız gelirler nereden? Yayın hakları ne kadarını karşılıyor? Yönetimin nasıl idare ettiğini merak ediyorlar mı? Oyuncu satıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Eleştiride bulunanlara yönelik cevap veren Başkan Çavuşoğlu, “Bu kulübü götürmeye çalışıyoruz. Bizde nereye kadar götürürüz kestiremiyorum. Bizde yavaş yavaş bu işlerden yorulmaya başladık. Birileri de çıkıp ‘Biz bu işi yaparız’ desin, biz de biraz dinlenelim. Biraz da başkaları yapsın, bizde destek olalım. Madem o kadar eleştiriyorlar buyursunlar. Kulüp burada. Hakikatten ‘Bu kulübü biz yönetiriz’ diyebilen varsa biz devredeceğiz. Konuşmakla bu işler olmuyor. Zamanında Alanyaspor 2. Lig’de iken 2 ay kulübe başkan bulamadıklarında neredeydiler. O günlerde hiç kimse Alanyaspor’un Süper Lig’de oynayacağını hayal ediyor muydu? Kimse etmiyordu. Bugün Alanyaspor Süper Lig’de. Bunun kıymetini bilmek lazım. Ama maalesef Alanya’da bu kulübün Süper Lig’de olmasının kıymeti bilinmiyor. Bu gerçek ve net” dedi.

“Hem teknik heyete hem de futbolcularımıza güveniyoruz”

Son gelen futbolcular ile birlikte takımda hazır olmayan futbolcular olduğunu ifade eden Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ilerleyen süreçte takımın toparlanacağını söyledi. İyi bir takım kurduklarını ve her zamanki hedeflerinin ilk 10 içerisinde en iyi yerde olmak olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, futbolun doğası gereği inişler ve çıkışlar olduğunu dile getirdi. İlk 7 haftaya göre iyi yerde olmadıklarını söyleyen Başkan Çavuşoğlu, “İlk 7 haftayı değerlendirecek olursak çok kötü değiliz, iyi bir yerde de değiliz. Orta sıralardayız. Hem teknik heyete hem futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Birilerinin demesiyle biz ne hoca getiririz ne de futbolcu getiririz. Kusura bakmasınlar biz işimizi biliriz. Bildiğimiz için bu zamana kadar yaptık. Biz gerektiği zaman gerekli hamleleri yaparız. Bizim şu anda başka hiçbir düşüncemiz yok. Hem teknik heyete hem de futbolcularımıza güveniyoruz. İnşallah hep beraber toparlayacağız ve daha iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu.