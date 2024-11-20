MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" ifadelerini kullandı. Peki, Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Basri Sönmez'in biyografisi...

REKLAM advertisement1 HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR? Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da dünyaya geldi. 2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçildi. 2022 yılında il başkanlığı görevinden istifa ederek Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı oldu. TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçildi.

20 Kasım 2024 tarihinde partisinden istifa etti.