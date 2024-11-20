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        Haberler Bilgi Gündem Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve siyasi kariyeri

        Hasan Basri Sönmez kimdir? Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve siyasi kariyeri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ile Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasının istendiğini ve dilekçelerinin kabul edildiğini açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Hasan Basri Sönmez kimdir?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez'in hayatı ve siyasi kariyerine ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 21:17 Güncelleme: 20.11.2024 - 21:17
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        Hasan Basri Sönmez kimdir?
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez’in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül’ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir’in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur" ifadelerini kullandı. Peki, Hasan Basri Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hasan Basri Sönmez'in biyografisi...

        HASAN BASRİ SÖNMEZ KİMDİR?

        Hasan Basri Sönmez 1974 yılında Isparta'da dünyaya geldi.

        2020 yılında Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlığına seçildi.

        2022 yılında il başkanlığı görevinden istifa ederek Mayıs 2023 Türkiye Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı oldu.

        TBMM 28. dönem MHP Isparta milletvekili olarak seçildi.

        TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na seçildi.

        20 Kasım 2024 tarihinde partisinden istifa etti.

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