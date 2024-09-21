Hasan Arat: Beşiktaş doğru yoldadır, ayağa kalkmıştır!

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir." diye konuştu.

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"9 AY BİZE 9 YIL GİBİ GELDİ" Göreve geldikten sonra birçok işle ilgilendiklerini söyleyen Arat, "Beşiktaşlılar her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket etmelidir. Biz göreve geleli 292 gün olmuş. 9 ay, bize 9 yıl gibi geldi. Zor ve uzun bir yola çıktık. Seçimden bugüne kadar geçen sürede 15 bin yeni üyelik başvurusu yapıldı. Bu iki şeyi gösterir; Beşiktaş, büyüklüğüne yakışır heyecanı yeniden yakalamıştır ve çok daha büyük, bağımsız bir camia haline gelmiştir." ifadelerini kullandı. Yeni dönemin çeşitli zorluklar getirebileceğini vurgulayan Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'ta zihniyet değişmiştir. Yeni dönem yeni zorluklar, hatalar getirebilir ama Beşiktaş doğru yoldadır. Ayağa kalkmıştır ve hedeflerine koşmaktadır." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANINA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçtiğimiz günlerdeki ziyaretlerine de değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Cumhurbaşkanının davetiyle yönetim kurulu, teknik heyet ve sporcularımızla kendisini ziyaret ettik. Cumhurbaşkanı bizi çok güzel ağırladılar. 'Devlet Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş devletini sever' dedik. Beşiktaş devletine sonsuz sadakat içindedir ve sonsuza kadar böyle olacaktır. Bu davetleri ve Beşiktaş'la ilgili nazik yorumlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"71 GÜNDE 2 KUPA KAZANDIK" Futbol takımındaki değişimin de Süleyman Seba dönemini hatırlattığını kaydeden Arat, "71 gün içinde oynadığımız 2 finalde 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa kazandık. 1 Temmuz'da yeni sezonun ilk antrenmanını yapıyorsunuz. 33 gün sonra Süper Kupa maçına çıkıyorsunuz ve sonucu zaten biliyorsunuz. Teknik direktör seçiminde izlediğimiz yöntemler, takımdaki kaynaşma başarıyı getirmiştir ve geçmişteki gelişmeleri hatırlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu. "DERNEKÇİLİK KULÜPTEN BİR ŞEY İSTEME İŞİ DEĞİLDİR" Siyah-beyazlı camianın bünyesindeki derneklerin de artık daha kapsamlı işlerle uğraştığını dile getiren Hasan Arat, "Devletimiz dün bize İzmir'de 123 dönümlük güneş enerjisi santrali kurulumu yapmak için bir arazi tahsis etti. Dedik ya Beşiktaş devletini sever, devlet de Beşiktaş'ı sever. Ankara Beşiktaşlılar Derneği'nin sayesinde de Çankırı'da yaklaşık 203 dönüm daha bize tahsis edildi. Öte yandan Beykoz'daki arazimizi aldık. Orası artık Beşiktaş camiasının tapulu malıdır. Dernekçilik kulüpten bir şey isteme işi değildir. Artık kulübe kazandıracaksınız" ifadelerini kullandı. Stadyumda yapılan konser anlaşmaları hakkında da konuşan Başkan Arat, "Stadyumla ilgili yönetimden gitmeden 6 ay önce konser anlaşmaları yapmışlar. Stadyumumuzda büyük paraların döndüğü organizasyonlar yapıldı. Bu işi yapanlar iyi paralar kazandılar ve hala kulübe olan borçlarını ödemiyorlar. Ne yapacağız biz bu durumda? Yapılan anlaşmada kulübün kazancı 1,5 milyon Euro olarak gösterilmiş. Zaten zemin çalışmalarının maliyeti bu rakam. Bunları bıkmadan usanmadan anlatacağız. Bu işlerin peşini bırakmayacağız. Beni diğer Beşiktaş başkanlarıyla karıştırmayın" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANINA EL SALLAYANLAR GİTTİ" İlk 5 haftası geride kalan Süper Lig'deki hakem yönetimlerine de değinen Arat, "Takımımıza karşı 4 maçta 2 kırmızı kart verildi. Böyle bir şey yok. Biz büyük bir camiayız. Bu konu hakkında konuştuğumda, ceza verirler dediler. Ama Allah var, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakeme 2 maç ceza verdi. Takımımıza sahip çıkmalıyız. Beşiktaş'tan emeğini sömüren herkese sesleniyorum, Beşiktaş'tan ellerinizi çekin. Beşiktaş başkanına el sallayanlar gitti. Bundan sonra da diyorum ki, Beşiktaş'ın mallarına kimse çökemeyecek. Bu camiayı amaçsız, karşılıksız sevin. Toplum içerisinde her zaman iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olun. Beşiktaş taraftarının, dünyanın en iyi taraftarı olduğunu unutmayın" dedi. "VAN BRONCKHORST ÇOK İYİ BİR HOCA VE ÇOK İYİ BİR İNSAN" Başkan Hasan Arat, teknik direktör Van Bronckhorst ile ara transfer döneminde görüştüklerini belirterek, Hollandalı hocadan övgü ile söz etti. Arat şunları söyledi: "Hocamızla ara transfer döneminde konuştuk ama son gün yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Beşiktaşlılar hocamıza sahip çıkmaya devam edin. Çok kıymetli, çok iyi bir insan. 'Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı, onu yetiştireceğim' dedi ve ekibine aldı. Samet hocanın attığı imzaları görüyorsunuz. Çok güzel bir takım kuruldu, heyecan duyuyoruz. İnşallah bu şekilde sakatlık olmadan devam eder. Birbirleri arasında çok iyi uyum var. Gençler ve tecrübelilerle birlikte güzel bir yapı oluştu. Her an yanlarındayız. İnşallah bu sezonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız. Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Bu transferlerin hepsi ekibimiz tarafından yapıldı. 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var. Her yerde scout ekibimiz çalışıyor. Çok ciddi teknolojiler, data analizlerini kullanıyoruz, karakter testlerini yapıyoruz. Oyuncunun karakterli olması lazım. Bugün transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her transferde 2-3 katmandan geçiriyoruz. Beşiktaş'ın bu takımına hepimiz sahip çıkalım. İniş çıkışlar olabilir, bunlar sporda normaldir. Takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım."