Hasan Arat: Beşiktaş doğru yoldadır, ayağa kalkmıştır!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün büyük bir değişim yaşadığını söyledi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Divan Kurulu toplantısında konuşan Arat, "Görevi devraldıktan sonra sıkıntılı günler geçirdik. Saha sonuçlarında üzüldük ve çözüm aramaya gittik. Bu sıkıntılı dönemde sizler bize inancınızı kaybetmediniz. Taraftarımız her zaman büyük bir inançla desteğini gösterdi. Tüm Beşiktaşlılara bize gösterdikleri destekten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Beşiktaş büyük bir değişim içindedir. Saha içi ve dışında büyük değişimler yaşanmaktadır. Beşiktaş kurumsal yapısında, ekonomisinde büyük değişimler yaşıyor. Büyük camialarda kısa sürede onarım ve restorasyon çok zordur. Beşiktaş bu zorlukların üstesinden gelmektedir." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANINA EL SALLAYANLAR GİTTİ"

İlk 5 haftası geride kalan Süper Lig'deki hakem yönetimlerine de değinen Arat, "Takımımıza karşı 4 maçta 2 kırmızı kart verildi. Böyle bir şey yok. Biz büyük bir camiayız. Bu konu hakkında konuştuğumda, ceza verirler dediler. Ama Allah var, Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakeme 2 maç ceza verdi. Takımımıza sahip çıkmalıyız. Beşiktaş'tan emeğini sömüren herkese sesleniyorum, Beşiktaş'tan ellerinizi çekin. Beşiktaş başkanına el sallayanlar gitti. Bundan sonra da diyorum ki, Beşiktaş'ın mallarına kimse çökemeyecek. Bu camiayı amaçsız, karşılıksız sevin. Toplum içerisinde her zaman iyi bir insan ve iyi bir Beşiktaşlı olun. Beşiktaş taraftarının, dünyanın en iyi taraftarı olduğunu unutmayın" dedi.

"VAN BRONCKHORST ÇOK İYİ BİR HOCA VE ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Başkan Hasan Arat, teknik direktör Van Bronckhorst ile ara transfer döneminde görüştüklerini belirterek, Hollandalı hocadan övgü ile söz etti.

Arat şunları söyledi: "Hocamızla ara transfer döneminde konuştuk ama son gün yardımcısı gelemediği için vazgeçti. Beşiktaşlılar hocamıza sahip çıkmaya devam edin. Çok kıymetli, çok iyi bir insan. 'Türkiye Kupası'nı Serdar Topraktepe aldı, onu yetiştireceğim' dedi ve ekibine aldı. Samet hocanın attığı imzaları görüyorsunuz. Çok güzel bir takım kuruldu, heyecan duyuyoruz. İnşallah bu şekilde sakatlık olmadan devam eder. Birbirleri arasında çok iyi uyum var. Gençler ve tecrübelilerle birlikte güzel bir yapı oluştu. Her an yanlarındayız. İnşallah bu sezonu hem Avrupa'da hem Türkiye'de iyi neticelerle atlatırız. Buraya menajerleri sokmayacağım demiştim. Bu transferlerin hepsi ekibimiz tarafından yapıldı. 20 ülkenin üzerinde scout ekibimiz var. Her yerde scout ekibimiz çalışıyor. Çok ciddi teknolojiler, data analizlerini kullanıyoruz, karakter testlerini yapıyoruz. Oyuncunun karakterli olması lazım. Bugün transfer komitesindeki arkadaşlarıma teşekkür ederim. Her transferde 2-3 katmandan geçiriyoruz. Beşiktaş'ın bu takımına hepimiz sahip çıkalım. İniş çıkışlar olabilir, bunlar sporda normaldir. Takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım."