Harvard'a göre iyi çocuk büyütmenin 6 sırrı

Ebeveynler olarak bazen çocuklarımızı iyi birer insan olarak yetiştirme konusunda tavsiyeye ihtiyaç duyarız. Harvard Psikologları iyi çocuklar yetiştiren ebeveynlerin yaptığı 6 şeyi açıklıyor.

Yeni dünyada çocuk yetiştirmek bizim zamanımızdan biraz farklı. Biz çocukken dışarıda oyun oynuyor, ağaçlara tırmanıyor, bütün mahalle tek bir topun peşinden koşuyorduk. Sokak lambaları yanana kadar dışarıda oynayabileceğimizi biliyorduk. Çocukları şimdi yirmi ya da otuz yıl öncesine göre çok farklı yetiştiriyoruz. Ancak Harvard Üniversitesi uzmanları, çocuk yetiştirirken hala çok temel olan birkaç unsur olduğu görüşünde.

İyi bir eğitimin üç temel direği vardır: sorumluluk, saygı ve empati. Duygusal olarak sağlıklı çocuklar yetiştirmek zor ama imkansız değil. Her şeyden önce, çocukların ebeveynleri tarafından sevildiğini ve saygı duyulduğunu hissetmeleri gerekir. Bu, daha sonra bunu öğrenip çevrelerindeki insanlara bu şekilde davranırlar.

Her ebeveyn çocuğunu iyi bir insan olarak yetiştirmek ister. Ebeveynlik harikadır, ancak aynı zamanda tükenmez bir stres, şüphe ve endişe kaynağıdır. İyi çocuklar yetiştirmek her zaman zordur ve çoğu zaman doğru şeyi yapıp yapmadığımızı bilemeyiz. Dünyanın en iyi akademisyenlerine ev sahipliği yapan Harvard Üniversitesi, çocuğunuzu nasıl nazik, sorumlu ve merhametli yetiştirmeniz konusunda önemli tüyolar verdi.

Çocuğunuza minnettar olmayı öğretin

Minnettar olmak, başkalarına değer vermeyi öğrenmenin iyi bir yoludur. Gençleri, kendilerini seven ve önemseyen insanlarla çevrili oldukları için ne kadar şanslı olduklarının farkına varmalarını sağlar. Çocuğunuzun birilerine minnettar olduğunu için, utanmaması gerektiğini öğretin. Buna, küçük şeylerle başlayın. Mesela, onlara büyükannelerine yaptıkları lezzetli ikramlar için onlara sarılmalarını ve teşekkür etmeyi öğretin. Yapılan araştırmalara göre, minnet duygularını ifade etmekten çekinmeyen insanlar daha mutlu ve daha sağlıklı.

Birlikte daha fazla zaman geçirin

Çocuğunuzla yaptığınız tüm iletişim disiplinden ibaretse, o zaman bu çabalarınız asla sonuç vermeyecektir. Çocuğunuzla, güvenilir bir ilişki kurmaya çalışın. Çocuklarınızla sohbet edin, oyunlar oynayın, bir yere seyahat edin. Ve elbette, onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermeyi unutmayın. Bu, onlara sevgi ve saygının ne olduğunu gösterecektir. Bu duyguları çevresindeki diğer kişilerle paylaşabilecek ve iyi, saygılı bir birey olmasına yardımcı olacaktır.

Çocuğunuza duygularını kontrol etmesini öğretin

Öfke, hüzün ve hayal kırıklığı bizi etkilediği kadar çocuklarımızı da etkiler. Çocuklarımıza bu olumsuz duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğretebiliriz. Çocuğunuz sakin bir ruh hali içinde olduğunda, onlara bu numarayı öğretin: "Önce burnunda derin bir nefes al, sonra bu nefesi ağzınızdan ve beşe kadar say." Çocuğunuzun bir olaydan negatif bir şekilde etkilendiğini görürseniz, bu üç adımı hatırlatın ve hatta birlikte yapın.

Davranışlarından sorumluluk alma konusunda onlarla konuşun

Çocuklar, anne ve babaları için rol modeldir ve onları taklit ederek davranışlarını geliştirirler. Onlara ahlak, birbirimize yardım etme ve çevremize karşı duyarlı olmamız hakkında konuşun. Kendi davranışlarının sorumluluklarını almanın ne anlama geldiğini açıklayın. Ve en önemlisi, kendi sözlerinize uygun davranması gerektiğini unutturmayın. Çocuğunuzu iyi şeyler yapmaya teşvik edin.

Çocuğunuza şefkatli olmayı ve güçsüz olanlara karşı yardım etmeyi öğretin

Çocuğunuzun sadece sevdiklerine ve arkadaşlarına karşı değil aynı zamanda yardıma ihtiyacı olan herkes için de merhamet duygusuna sahip olması çok önemlidir. Onlardan sınıfta yeni bir çocuk olsaydı, nasıl hissedeceğini hayal etmelerini isteyin. Bu, bu tür şeyleri düşünmelerini sağlamanın harika bir yoludur. Fakat aynı zamanda daha evrensel problemler hakkında da konuşun. Mesela; yiyecek yemeği olmayan, evi ve ailesi olmayan çocuklar için neler yapabileceklerini sorun. Bir ebeveyn, çocuklarına sosyal sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olmalı ve bunu için bir şeyler yapabilmesini sağlamalı.

Onlara iyi davranışların neler olduğunu öğretin ve aile değerlerinizi aşılayın

Ebeveynler, çocuklarının okuldaki ve spor alanındaki başarılarına özverili yaklaşmaktadır. Peki neden ahlaki davranışlara karşı da aynı tavrı sergilemiyoruz? Kendi aile değerlerinizi açıkça öğretmek ve çocuğunuzun hem söz hem de davranışlarında aynı değerleri tekrarlamasını sağlamak önemlidir. Saygılı davranıyor mu? Sözlerini tutuyor mu? Yaşıtlarına ya da onları üzenlere karşı nasıl davranmalı? Çocuğunuzun sizi örnek aldığını asla unutmayın!