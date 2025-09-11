Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Harry Potter' ekibinden acı haber: Stuart Craig hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        'Harry Potter' ekibinden acı haber: Stuart Craig hayatını kaybetti

        'Harry Potter' serisinin prodüksiyon tasarımcısı Stuart Craig, 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, İngiliz Film Tasarımcıları Derneği sosyal medya üzerinden duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 11.09.2025 - 09:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Harry Potter' ekibinden acı haber
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kariyeri boyunca çok sayıda Oscar ödülü kazanan yapım tasarımcısı Stuart Craig, yaşamını yitirdi. Parkinson hastalığıyla mücadele eden ölümünü ailesi duyurdu.

        Yapılan açıklamada; "Sevgiyle bağlı olduğumuz eşimiz ve babamız, sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda nezaketiyle de tanınıyordu. Hayatına dokunduğu pek çok insanın hatırlanması bizi duygulandırıyor. O, kalplerimizde sonsuza dek yaşayacak" ifadelerini kullanıldı.

        Stuart Craig, kariyeri boyunca üç Oscar ödülü kazandı. 16 kez de BAFTA ödülüne aday gösterilip, üç kez kazanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Stuart Craig
        #Harry Potter

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        ABD'li aktivist hayatını kaybetti
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        "Madalyanın rengini bilmiyorum ama alacağız!"
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Von der Leyen: Savaş hatları çiziliyor
        Trump: İşte başlıyoruz
        Trump: İşte başlıyoruz
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        Beşiktaş, Laporte'nin yanıtını bekliyor!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Habertürk Anasayfa