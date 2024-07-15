Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Harry Kane, finallerde bekleneni veremedi - Futbol Haberleri

        Harry Kane, finallerde bekleneni veremedi

        İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, ülkesiyle 2020 ve 2024 sezonlarında düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çıktığı final maçlarında aradığını bulamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 01:25 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harry Kane, finallerde kayıp!
        ABONE OL
        ABONE OL

        EURO 2020 finalinin ardından EURO 2024 finalinde de sahaya çıkan İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Harry Kane, istenen performansı gösteremedi.

        Yıldız oyuncu, oyun içinde sergilediği futbolla da oldukça eleştirildi.

        Finalde 61. dakikada oyundan alınan Kane, EURO 2020 ve EURO 2024 finallerinde oynadığı 181 dakika boyunca sadece 1 şut çekebildi.

        Yıldız oyuncu ayrıca rakip ceza sahasında da sadece 1 kez topla buluşabilirken, topa da 58 kez dokundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        EURO 2024'te şampiyon İspanya!
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Şampiyon İspanya kupasını kaldırdı!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Rekorlarla gelen şampiyonluk!
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 14 kişi yaralandı
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü, 5 gözaltı
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa