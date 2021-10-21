Elazığ Valisi Ömer Toraman, restorasyonu tamamlanan Urartu Kutsal Alanı, su sarnıcı (zindan) ile Orta Mahalle ve Kürsü Başı mekanlarının ziyarete açılması dolayısıyla düzenlenen programda, Elazığ'ın köklerini ve ruhunu yansıtan tarihi Harput Mahallesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde olmasının önemli olduğunu belirtti.
Harput'un asıl listeye girmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve ilgili paydaş kurumların gayretleriyle gerekli yapının oluşturulacağını ifade eden Toraman, şöyle konuştu:
"Gördüğüm ve bu kazılardan da ortaya çıkan eserlerden son derece etkilendim. Biraz tarihle meşgul olan biri olarak söylüyorum, buraları kazdıkça buralarda unutulmuş pek çok bilgi ve manevi hazine çıkacak. Nitekim burada kırık parçalar olarak gördüğümüz eserler hakikaten dünya çapında müzelerde sergilenebilecek, aranan koleksiyonlarda bulundurulacak eserlerdir. Bunlara o gözle bakmak lazım. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah iş birliği ve el birliğiyle yereldeki bütün paydaşlarla beraber bu konuda Harput’a gönül vermiş pek çok hemşerimiz var, onların da destekleri, bilgileri ve tecrübeleriyle bu hedeflere ulaşmak için el birliğiyle çalışacağız. Bir an önce Harput'un hedeflediğimiz ziyaretçi potansiyeline ulaşması için elimizi çabuk tutmamız gerekiyor."
Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç da, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Harput'un bir kültür varlığı olarak dünya kamuoyunun önüne çıkma zamanının geldiğini dile getirdi.
Bu kapsamda 2014'ten bu yana yaklaşık 7 bin 500 metrekarelik alanda arkeolojik kazı çalışmaları ile bazı bölümlerinde restorasyon çalışmalarının tamamlandığını aktaran Aytaç, şöyle devam etti:
"İçinde bulunduğumuz Orta Mahalle'nin restorasyon projesi bitti, ayrıca aslında su sarnıcı olan zindan bölümü ve Balak Gazi'nin Haçlı kontunu zindana attığı bölümün restorasyonu devam ederken kendi ekibimizle ziyarete açacak duruma getirdik. Özellikle daha önce bilinen Urartu döneminin kutsal alanı, kalenin güney batı alanındaki basamaklar bu sene temizlendi ve ziyarete açılır hale geldi. Türkiye'de doğal kayalara oyulmuş en büyük kutsal alan olduğu anlaşıldı. Daha önce ortaya çıkarılan kalenin hemen orta bölümündeki kutsal alanın Koruma Kurulundan izni alınarak geç dönem niteliksiz duvarları kaldırıldı ve kutsal alan bütünlüğü sağlandı. Aynı yerin karşısında kürsü başı mekanları kazılarda çıkmıştı, onların ince restorasyonları tamamlandı ve onların da şimdilik bir düzenlemesi yapılarak ziyarete açıldı."
Aytaç, restorasyonu tamamlanan alanların daha modern bir çatıyla kapatılması ve daha rahat gezilebilmesi için yürütülen çalışmaları kısa zamanda sonuçlandıracaklarını sözlerine ekledi.
Milattan önce 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin izlerini taşıyor.
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