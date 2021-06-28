Giren 5 dakika bile duramıyor...

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve kent merkezine 11 kilometre uzaklıkta yer alan Buzluk Mağarası, sıcaklardan bunalanların bu yıl da uğrak noktası haline geldi.
İHA'nın haberine göre sıcaklığın gün içerisinde zaman zaman 40 dereceye yaklaştığı kentte, Harput'a çıkan vatandaşlar eksi 20 derecenin altına düşen mağaraya uğramadan geri dönmüyor.
Yaklaşık 150 metre uzunluğunda olan mağaranın belli bir kısmına kadar girilebiliyor.
Mağara girişten itibaren gelen soğuk hava içerdekileri serinletirken, belirli bir süreden sonra durulmaz hale geliyor.
Buzluk Mağarası'nın gerekli düzenlemelerin ve bakımların yapılmasıyla turizme de önemli bir katkı yapacağı değerlendiriliyor.
Dışarısının 30 derecelerin üzerinde olduğunu belirten Kürşat Okyay, “Mağaranın girişi 5 derecelere kadar düşüyor. Aşağı inince sıcaklık daha da azalıyor. En fazla 10 metre aşağı indik. Aşağısı yaklaşık eksi 30 dereceydi. Şu an ellerimiz ve tüm vücudumuz dondu. Zaten aşağı inince görülüyor. Duvarlar tamamen buz tutmuş. Yöre halkı serinleme geliyor. Eski zamanlarda insanlar yazın bozulmaması için peynirlerini, çökeleklerini buralarda tutarlarmış. O yüzden yazları çok soğuk. Buranın bir ışıklandırması vardı ve arkeolojik çalışma yaptılar. Bence o şekilde tekrardan yapıp turizm açmaları gerekiyor. Çünkü çok kıymetli bir yer” dedi.
Dışarısının 40 derece olduğunu aktaran Açelya Okyay “Elazığ çok sıcak bir yer. Aşağıda gerçekten dondum. Böyle bir soğukluk yok. Çok üşüdük. Aşırı soğuk. Bir de duvarlar buz tutmuştu. Çok soğuk olduğu için fazla inemedik. Bence düzenleme yapılırsa turizme gerçekten katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Mağaranın Elazığ için tarihi bir yer olduğunu dile getiren vatandaşlardan Mehmet Tatu ise “Bu sıcaklarda harika bir yer. Gelmelerini tavsiye ederim. Biraz yorulduk ama gerçekten tarif edilemeyecek kadar güzel. Yukarısı şu an 39, 40 derece ama aşağısı çok farklı. Nereden baksan 60 derece oynuyor. Harika bir yer. Ben de Elazığlı olmama rağmen ilk defa geldim. Daha önce restorasyon çalışmaları olmuştu. Fazla gelme şansım olmadı ilk defa girdim. Çok üşüdüm. Fazla duramadım” şeklinde konuştu.
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