Bilecik'in Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında 2013 yılında tabiat parkı ilan edilen 3 kilometre uzunluğundaki Harmankaya Kanyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğunda 611 metre rakımda 260 hektardan oluşuyor.
AA'nın haberine göre kayalıklarının yüksekliği 300 ila 600 metre olan ve şelaleleri, zorlu parkurları ile dikkat çeken kanyona çoğunlukla hafta sonlarında ziyaretçiler geliyor.
"BURASI DÜNYA ÇAPINDA DOĞA HARİKASI"
Harmankaya Kanyonu Çevresi Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sezgin Sarıkaya, kanyonun yakınındaki İnhisar'a bağlı Harmanköy'de doğup büyüdüğünü, çocukluğunun buralarda geçtiğini söyledi.
Kanyonu korumak ve sahiplenmek amacıyla derneği 10 yıl önce kurduklarını belirten Sarıkaya, şöyle devam etti:
"Burada kamp kuruyoruz ve yürüyüşler yapıyoruz. Uçuş sporları da yapmak istiyoruz, hedefimiz bu. İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan ve Ankara'dan dağcılık ekipleri ve hocalarımız geldi. Tırmanış ve yürüyüşlerimizi yaptık. Burası dünya çapında bir doğa harikası. Derneğimizin de çabaları ile kanyona yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Yurt içi ve dışından olmak üzere ziyaretçi sayımızda artış var. Birkaç gün önce İran ve Polonya'dan gelen gruplar oldu. Doğa harikasının yanında tarihi bir önemi de var. Burası Osmanlı'nın doğduğu yer. Osman Gazi'nin silah arkadaşı Abdullah Mihal Gazi'nin türbesi Harmanköy'de bulunuyor."
Sarıkaya, kanyona giren profesyonel bir sporcunun 4 saatlik geçişin ardından Harmanköy tarafındaki çıkışa ulaşabildiğini anlattı.
Kanyon geçişi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden izin alınması gerektiği bilgisini veren Sarıkaya, "Dünyanın sayılı kanyonlarından biri. Kanyonun içinde iki büyük şelalenin yanında birçok şelale bulunuyor. Öyle herkesin girebileceği bir yer değil. Kanyonun ortasında açık bir alan var ve orada kamp atabiliyoruz" diye konuştu.
"DOĞA SPORCULARI İÇİN BULUNMAZ NİMET"
İstanbul Klos Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyesi kaya tırmanıcısı Songül Ezer, Harmankaya'da ayda 2-3 kez tırmanış yaptıklarını ve kamp kurduklarını söyledi.
Bölgeyi sevdiklerini belirten Ezer, şunları kaydetti:
"Doğa sporcuları için bulunmaz bir nimet. Daha önce kanyondan geçiş de yapmıştım. Çok güzel bir kanyon. Gerçekten inanılmaz, muazzam derecede güzel kanyonun içi. Doğa sporları bizim için bir tutku. Neredeyse bununla yatıp kalkıyoruz. Sürekli buralardayız, doğadayız. Doğanın bir şekilde insanlar tarafından katledilmesi son derece dehşet verici. Doğayı koruyabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Doğanın, tabiatın bu şekilde kalması için büyük kitleye ihtiyacımız var."
Harmanköy Muhtarı Metin Doruk ise kanyonun cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayarak, "İnsanı cezbeden manzarası var. Doğa harikası kanyonumuza ve köyümüze herkesi bekliyoruz." dedi.
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