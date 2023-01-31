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Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oluyor

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Benfica'dan kiraladığı ancak kadroda düşünmediği Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oluyor!

Giriş: 31.01.2023 - 12:32 | Güncelleme: ABONE OL
Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oluyor
HABERTURK.COM

Avrupa'da transferin son gününe girilirken sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Haris Seferovic, Celta Vigo'ya transfer oluyor!

Sarı-kırmızılıların bu yaz satın alma opsiyonuyla kiraladığı tecrübeli golcü Haris Seferovic, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Celta Vigo'ya transfer olmak üzere.

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Benfica, sarı-kırmızılıların planları arasında yer almayan oyuncunun Süper Lig'de kalmasına sıcak bakmadı.

İstanbul ekiplerinin de ilgilendiği Seferovic'e talip olan Celta Vigo'nun yaptığı teklif kabul edildi.

Habere göre Seferovic de İspanyol ekibiyle el sıkıştı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Celta Vigo'yla sözleşme imzalayacak.

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