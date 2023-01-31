Sarı-kırmızılıların bu yaz satın alma opsiyonuyla kiraladığı tecrübeli golcü Haris Seferovic, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Celta Vigo'ya transfer olmak üzere.

İstanbul ekiplerinin de ilgilendiği Seferovic'e talip olan Celta Vigo'nun yaptığı teklif kabul edildi.

Habere göre Seferovic de İspanyol ekibiyle el sıkıştı ve kısa süre içerisinde İspanya'ya giderek Celta Vigo'yla sözleşme imzalayacak.