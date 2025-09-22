Haris Hajradinovic: Bugün harika bir takım oyunu oynadık
Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncularından Haris Hajradinovic, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından, "Bugün harika bir takım oyunu gösterdik" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Haris Hajradinovic, açıklamalarda bulundu.
"HAJRADINOVIC: "DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"
Takımın sahada gösterdiği birlikteliğe vurgu yapan Bosnalı oyuncu Haris Hajradinovic, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün harika bir takım oyunu gösterdik. Harika bir takım bütünlüğü gösterdi. Emek veren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak gösterdiğimiz eforla 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Önümüzdeki maçlarda aynı konsantrasyonla devam edeceğiz."
"FRIMPONG: "İNANCIMIZI KAYBETMEDİK"
Maçtaki mücadeleye dikkat çeken Owusu Frimpong ise, alınan beraberliği değerli bulduğunu belirtti:
"Harika bir performanstı. İnancımızı kaybetmedik, doğru zamanda hücum ettik. Her birimiz çok iyi mücadele ettik. Bu mücadele sonunda 1 puan aldık."