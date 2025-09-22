Haris Hajradinovic: Bugün harika bir takım oyunu oynadık

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Haris Hajradinovic, açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

"HAJRADINOVIC: "DAHA FAZLASINI HAK ETTİK"

Takımın sahada gösterdiği birlikteliğe vurgu yapan Bosnalı oyuncu Haris Hajradinovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün harika bir takım oyunu gösterdik. Harika bir takım bütünlüğü gösterdi. Emek veren herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Takım olarak gösterdiğimiz eforla 1 puan aldık ama daha fazlasını hak ettik. Önümüzdeki maçlarda aynı konsantrasyonla devam edeceğiz."