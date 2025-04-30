Beşiktaş'ta hanutçuluk yapan 4 işletme kapatıldı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4 işletme geçici olarak kapatıldı
İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.
Denetimde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 işletmeye de cezai işlem uygulandı.
Denetime ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçede huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermediklerini, Kaymakamlık'la işbirliği içinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.