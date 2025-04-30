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        Haberler Gündem Güncel Hanutçuluk yapan 4 işletme kapatıldı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta hanutçuluk yapan 4 işletme kapatıldı

        İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen kumpir satışı yapan 4 işletme geçici olarak kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:59 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:59
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        Hanutçuluk yapan 4 işletme kapatıldı
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        İstanbul'un Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda Ortaköy Meydanı'nda kumpir satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde, hanutçuluk yaparak çevreye rahatsızlık veren 4 işletme süreli olarak kapatılırken, 20 işletmeye de cezai işlem uygulandı.

        Denetime ilişkin açıklamada bulunan Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçede huzuru bozan hiçbir davranışa müsamaha göstermediklerini, Kaymakamlık'la işbirliği içinde çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

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