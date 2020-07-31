Hanımağa'nın Gelinleri oyuncuları kimler? Hanımağa'nın Gelinleri filmi nerede çekildi? soruları film ile ilgili bilgi almak isteyen izleyicilerin gündeminde. Usta oyuncuların kamera karşısına geçtiği ve Medya Fikir Kulübü tarafından gerçekleştirilen projenin yapımcılığını İbrahim Elma üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ali Ayyıldız var. İşte Hanımağa'nın Gelinleri filmi ile ilgili detaylar...

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ OYUNCULARI KİMLER?

İddialı kadrosuyla dikkat çeken filmde; Aslıhan Güner, Burak Serdar Şanal, Benian Dönmez, Sinan Çalışkanoğlu, Ferdi Sancar, Giray Altınok, Berfu Öngören, Güzide Arslan ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT'nin Kurban Bayramı'na özel olarak hazırladığı Hanımağa'nın Gelinleri filminin çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirildi.

HANIMAĞA'NIN GELİNLERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Çanakkale’de geniş bir çiftliğe sahip olan Dilber Hanımağa bayramı çocuklarıyla bir arada geçirmek ister ama çocuklar işlerini bahane ederek gelmek istemezler, fakat kimsenin beklemediği bir gelişme olur.

Dilber’in bayram öncesi aniden rahatsızlanması çocuklarının apar topar çiftliğe gelmesini sağlar, ancak çocuklar beraberlerinde bazı sırlarını da getirirler. Dilber bu sırlarla yüzleşirken ailesini bir arada tutmak için çabalayacaktır. Hastalığı tehlikeli bir seviyeye gelen Dilber, kısa kalan ömrünün son anlarındahem ailesinin sorunlarıyla ilgilenecek hem de bu hastalığı herkesten saklayarak ailesinin güzel bir bayram geçirmesini sağlayacaktır. Kurban Bayramı’nda evlatlarıyla bir araya gelen Dilber, çocukları ile özlem giderir ama beklenmedik bir şekilde yeni gelin adayı ile tanışır.

Dilber, yeni gelin adayının arkeolog olmasından hoşlanmaz. Çiftlikten kovduğu eski çalışanları gibi onun da define avcısı olduğunu düşünür. Dilber’in bir yıldır baktığı Kınalı’nın kaybolması ile tüm aile bilinmedik bir maceraya sürüklenir. Tüm olumsuzluklara rağmen Dilber, ailesine bir arada olmanın önemini öğretmiş olur. Böylece bu bayram tüm aile için farklı bir hayatın başlangıcı olacaktır.