Türkiye'nin dört bir yanından gelen yangın haberleri sonrası yangın çıkan bölge ve illerimiz merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

Yangın çıkan iller

Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'de orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

3 AĞUSTOS 2021...

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde perşembe günü çıkan orman yangını sürüyor.

Hisarönü Mahallesi’ni aşan alevler Orhaniye ve Turunç mahallelerinde etkili oluyor.

Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle yangına müdahale güçlükle yapılıyor.

Orhaniye'de alevlerin yaklaştığı bir marinada tekneler, tedbir amacıyla açığa çekildi.

Milas ve Bodrum'da da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mazı ve Çökertme'de mahalleler tahliye edildi

Bodrum'da Mazı ve Çökertme'de etkili olan yangın, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Yangının Çökertme Mahallesi Geren Mevkisi'ndeki yazlık sitelere ulaşmaması için de yoğun çaba harcanıyor.

Yerleşim yerlerine de sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin ulaştığı Yeniköy - Mazı yolu da bir süre ulaşıma kapandı.

Milas'ta bazı yazlıklar yandı

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Milas Ören Mahallesi'nde alevlerin ulaştığı bir sitede bazı yazlıklar yandı.

Ören'deki termik santralin çevresinde önlemler arttırıldı.

Köyceğiz yangını yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Köyceğiz'de geniş bir alana yayılan yangın da yerleşim yerlerine yaklaştı.

Kavacık ve Çayhisar Mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına 1 uçak 3 helikopter ve çok sayıda ekipler müdahale ediliyor.

Kavaklıdere ve Seydikemer'de 4 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki yangın da sürüyor. Kavaklıdere'ye bağlı Harmanbeleni ve Ortaköy mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Seydikemer'de de alevlerin yaklaştığı Dereköy ve Boyalı mahalleleri tahliye ediliyor.

İl genelindeki yangınlara 5 uçak, 15 helikopter ile çok sayıda orman ve itfaiye ekibi müdahale ediyor. Antalya ve Isparta'da da yangınlar devam ediyor.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz, Gündoğmuş ilçesinde ise 29 Temmuz'da başlayan ve yüksek sıcaklık, düşük nem, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangınlarda söndürme çalışmaları sürüyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, ilçede yerleşim alanlarını tehdit eden hiçbir yangının olmadığını söyledi.

Kepez, Hocaköy, Güneykaya mahallelerinde de bir sıkıntı kalmadığını belirten Hülür, "Sadece Gülen Dağ'da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor" diye konuştu.

Yangında en fazla Kepezbeleni Mahallesi'nin zarar gördüğünü anımsatan Hülür, burada vatandaşların gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini kaydetti.

"Gündoğmuş'ta helikopterler sık sık atış yapıyor"

Gündoğmuş Kaymakamı Hamza Özbilgi de ilçede 6 noktada yangının devam ettiğini söyledi. Yangınlara havadan ve karadan yoğun şekilde müdahalenin sürdüğünü dile getiren Özbilgi, "İlçedeki mahalleler tahliye edilmişti, alevlere gece boyunca karadan müdahale edildi, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale başladı. Helikopterler sık sık verilen koordinatlara su boşaltıyor" ifadesini kullandı.

Manavgat'taki yangın ise Beydiğin, Çardak mahalleleri ile Kızıldağ çevresinde etkili oluyor. Orman yangınları yaban hayatını da etkiledi. Beydiğin Mahallesi'nde söndürme çalışmalarını yürüten belediye işçisi Yusuf Aydın, bukalemun, tavşan, kaplumbağa gibi canlıların ormandan kaçtığını söyledi.



TOMA’lar devrede

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk etti.

Jandarma Genel Komutanlığı, yurdun çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, 2 bin 310 personel, 317 araç ve 4 helikopterle destek veriyor.



Sahil Güvenlik Komutanlığı, 520 sahil güvenlik personeli, 1 sahil güvenlik korveti, 26 sahil güvenlik botu, 3 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi, 1 sahil güvenlik helikopteri ile yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek veriliyor.



Muğla ve Antalya'da 869 kişinin tedavisi tamamlandı. 47 kişinin tedavisi sürüyor.

Isparta'ta 15 ev yandı

Dün akşam ise Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yangın başlamıştı. Yazılı KanyonTabiat Parkı'nın kuzey tarafında başlayan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Çandır ve Şeyhler köyünde 15 ev yandı.

Alevler Yazılı kanyon tabiat parkını teğet geçti. Sarp arazide süren yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalar sürdürülüyor.

62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildi

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da yangın mağdurlarına yönelik yardımlarla ilgili son durum paylaşıldı.

Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye’ye; AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından toplam 62,5 milyon TL nakdi yardım gönderildi.

Bin 759 vatandaşa barınma hizmeti veriliyor. Afetzede vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için; yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

Yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla; yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılılıyor.

Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda bin 700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı.