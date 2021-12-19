Fenomen yarışma Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam oldukça heyecanlı anlar yaşanıyor. Yeni bölümüyle ekranlara gelen yarışmada bu akşam hangi çift çocuklarına Mevlana'da esinlenip Rumi adını koymuştur sorusunun cevabı hakkında en çok arama yapılan konuların başında geliyor...

Hangi çift çocuklarına Mevlana'da esinlenip Rumi adını koymuştur?

BEYONCE VE JAY Z