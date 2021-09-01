2021-2022 su ürünleri av yasağının sona ermesiyle çok sayıda kentte ağlardan çıkan balıklar, tezgahlarda yerini almaya başladı. Peki, her balık her mevsimde yenir mi? İşte Eylül ayında yenecek balıklar...

HANGİ BALIK HANGİ AYDA YENİR?

Ocak ayında Hamsi ve Torik çok lezzetlidir, Mezgit, İzmarit ve Sardalyadan uzak durulmalıdır.

Şubat ayında Hamsi, İzmarit, Mezgit, Torik, Levrek ve Palamut gönül rahatlığı ile yenebilir.

Mart ayında Kalkan, Mezgit ve Gümüş harikadır, Levrek, Mercan, Palamut ve Torik de yenebilir.

Nisan ayında Mezgit, İzmarit ve Kalkan çok lezzetlidir. Sardalya ve Hamsi de yenebilir.

Mayıs ayında İzmarit, Mezgit, Kalkan çok lezzetlidir. Tekir, İskorpit ve Minekop yenebilir.

Haziran ayında Sardalya, Ofroz, Trança çopk iyidir ancak Çipura, Levrek ve Lüfer de yenir.

Temmuz ayının çok lezzetlileri yine Sardalya, Ofroz, Trançadır. Temmuz'da Hamsiden, Kalkandan ve İzmaritten uzak durulmalıdır.

Ağustos ayında Palamut, Çipura, Çinekop lezzetlidir. Hamsi, İzmarit ve Gümüşten uzak durulmalıdır.

Eylül ayında Palamut, Lüfer, Barbun, Çıpra ve Sardalya bol ve lezzetlidir.

Ekim ayında Levrek, Barbun, Palamut, Kılıç, Sardalya, Uskumru çok lezzetlidir.

Kasım ayında Uskumru, Lüfer, Hamsi, Barbun çok lezzetlidir, Mercan ve Levrek yenebilir.

Aralık ayında en lezzetli balık Hamsidir. Levrek ve Mercan yenebilir.