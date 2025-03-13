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        Haberler Magazin Hande Yener’in Japonya tarzı sosyal medyada gündem oldu - Magazin haberleri

        Hande Yener’in Japonya tarzı sosyal medyada gündem oldu

        Ünlü şarkıcı Hande Yener, tatil için gittiği Japonya'da hayranlarıyla karşılaştı. Sokak tarzıyla dikkat çeken Yener hakkında sosyal medyada bir hayli farklı yorumlarda bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 09:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:06
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        Japonya tarzı sosyal medyada gündem oldu
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        Ünlü şarkıcı Hande Yener, tatil için gittiği Japonya’da hayranlarıyla karşılaştı. Osaka sokaklarını gezerken bir hayranıyla denk gelen Yener, birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu.

        Fotoğrafta; Hande Yener, örgülü saçları, bol kıyafetleri ve yırtık pantolonu dikkat çekerken, bu tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Yener’in sokak stilini ti'ye alan şu yorumlarda bulundu.

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        #HANDE YENER
        #Japonya

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