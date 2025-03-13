Hande Yener’in Japonya tarzı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü şarkıcı Hande Yener, tatil için gittiği Japonya’da hayranlarıyla karşılaştı. Osaka sokaklarını gezerken bir hayranıyla denk gelen Yener, birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gündem oldu.

REKLAM advertisement1 Fotoğrafta; Hande Yener, örgülü saçları, bol kıyafetleri ve yırtık pantolonu dikkat çekerken, bu tarzı sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar, Yener’in sokak stilini ti'ye alan şu yorumlarda bulundu.

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